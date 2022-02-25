Trabzonspor - Kayserispor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

Açılış gününde lider Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede bordo-mavililer 2-0 geriye düşse de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Konuk Kayserispor 24. dakikada Gavranovic ve 45. dakikada Thiam'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başlayan ve rakibine baskıyı hissettiren bordo-mavililer 49. dakikada Edin Visca ve 59. dakikada Djaniny'nin golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında Trabzonspor penaltı kazandı ve Nwakaeme topu ağlara göndererek skoru belirledi: 3-2

Bu sonuça bordo-mavililer puanını 66'e çıkarttı, Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

50'NCİ KARŞILAŞMA OYNANDI

Ligin ilk yarısında 8'inci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaşması bordo mavililerin 2-1'lik zaferiyle sonuçlanmıştı. Bugün 50'nci kez karşılaşan ekipler arasında geçmişte oynanan maçlarda bordo mavililer 31 kez, Kayserispor ise 7 kez galip geldi, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SAKATLAR VE EKSİKLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdaki sakatlıklar nedeniyle Yukatel Kayserispor karşısında kadroda zorunlu değişiklik yaptı. Bordo mavililerde sakatlığı için özel tedavi programı uygulanan Marek Hamsik ile sakatlıkları devam eden İsmail Köybaşı, Anders Trondsen ve Salih Kavrazlı Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren ve dün çekilen MR sonucunda kalça kasında kanama olduğu belirlenen Dorukhan Toköz de takımını yalnız bıraktı. Bordo mavililerde U19 Milli Takım kampında olan genç transferlerden Taha Altıkardeş de kadroda yer almayan oyunculardan oldu. Trabzonspor'da Covid-19'u atlatan Abdülkadir Ömür bugünkü karşılaşmada forma giyerken Denswil ise yedek kulübesinde yer aldı.

Misafir ekip Yukatel Kaysersipor da geçen hafta oynanan ve 2-1 galip geldiği GZT Giresunspor maçından farklı 11 ile sahaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte Covid-19'a yakalanan kaleci Bilal Bayezit kadrodan çıkarılırken yerine Silviu Lung kaleyi korudu. Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan da forma giyemeyen oyuncular arasında yer aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımında ayrıca kırmzıı kart cezası nedeniyle Uğur Demirok ve sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ da Trabzonspor karşılaşmasında forma giymedi.

PARMAK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'dan devre arasında Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdülkadir Parmak, bugünkü karşılaşmada eski takımına karşı forma giydi. Trabzonspor'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Abdülkadir Parmak bugünkü karşılaşmada Kayserispor'un ilk 11'inde yer aldı.

SARIDA GEÇTİLER

Bordo mavililerde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Teknik direktör Abdullah Avcı kart sınırındaki oyuncularını uyardı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan, Siopis, Bakasetas, Peres ve Djaniny sarı kartı sınırında bulunuyordu. 5 oyuncu Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kart görmedi.