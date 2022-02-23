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Tartışmasız 1 numara

Kaptan Uğurcan Çakır, bu sezon kalesine adeta duvar ördü... 25 yaşındaki eldiven istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Şimdiye kadar kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarma başarısı gösteren Çakır muhteşem bir istatistiğe imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Tartışmasız 1 numara
Kaptan Uğurcan Çakır, bu sezon kalesine adeta duvar ördü... 25 yaşındaki eldiven istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Şimdiye kadar kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarma başarısı gösteren Çakır muhteşem bir istatistiğe imza attı. Kurtarış yüzdesi yüzde 84 olan milli kaleci, Aytemiz Alanya maçında da penaltı kurtararak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı.
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