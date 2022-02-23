Avcı göz kamaştırıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, 470 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan tecrübeli teknik adam, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Medipol Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca Süper Kupa'yı alarak ilk kupasını da Fırtına'da kazandı.

RAKİBE GÖRE SİSTEM

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ligin ikinci devresi ile birlikte 'üçüncü bölgede baskı' talimatı takımı daha da şahlandırdı. Aytemiz Alanya karşısında bu oyun net şekilde görüldü. Trabzonspor için en belirgin fark ise hücum oyuncularının daha özgür oluşu ve daha çok baskıyı ön planda tutması. Futbolcular bunun için teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibine övgüler yağdırdı: "En önemli artımız her hafta aynı idmanı yapmayışımız. O hafta rakip kimse ona göre çalışıyoruz."

HER ALANDA ZİRVEDE

Lıgde maç başına 2.42'lik müthiş bir puan ortalamasına ulaşan Avcı'nın takımı, her alanda zirvede. İç sahada 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, hiç yenilmeyen Fırtına, 31 puan topladı. Karadeniz devi, deplasmanda ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puanı hanesine yazdırdı. En çok gol atıp (48), en az yiyen (18) takım oldu.