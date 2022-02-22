Her yerde zirvede

Aytemiz Alanya'yı deplasmanda 4-0 yenen Trabzonspor, istatistikleri alt üst ediyor. Şu ana kadar 13 deplasman maçına çıkan Fırtına 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Karadeniz devini bu kulvarda 1 maç fazlası olmasına rağmen 22 puanla Adana Demirspor takip ediyor. Bordo-mavililer Akyazı'da da 13 maçta da 9 galibiyet 4 beraberlik 31 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'u 1 iç saha maç fazlalığıyla averajla ikinci sırada bulunan ve yine 31 puan toplayan Konyaspor takip etti. Fırtına hem içerde hem dışarda lider.