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Her yerde zirvede

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Fırtına, 32 puanı dış sahada, 31 puanı evinde aldı. Her iki kategoride de liderlik koltuğunda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
Her yerde zirvede

Aytemiz Alanya'yı deplasmanda 4-0 yenen Trabzonspor, istatistikleri alt üst ediyor. Şu ana kadar 13 deplasman maçına çıkan Fırtına 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Karadeniz devini bu kulvarda 1 maç fazlası olmasına rağmen 22 puanla Adana Demirspor takip ediyor. Bordo-mavililer Akyazı'da da 13 maçta da 9 galibiyet 4 beraberlik 31 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'u 1 iç saha maç fazlalığıyla averajla ikinci sırada bulunan ve yine 31 puan toplayan Konyaspor takip etti. Fırtına hem içerde hem dışarda lider.

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