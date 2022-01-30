Aklı fikri o kupada

Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan renklerine bağladığı Marek Hamsik harika bir sezon geçiriyor. 34 yaşındaki futbolcu, neredeyse her maçta takımın en çok mesafe kat eden ismi. Çünkü büyük tecrübenin kariyerinde hiç şampiyonluk yok ve bu kupayı kaldırmadan da sahalardan kopmak istemiyor. İtalya'da Napoli formasıyla 3 defa şampiyonluğu kıl payı kaçıran Hamsik bu sezon Fırtına'da o kupayı en çok arzulayan isim. Napoli'de 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazandı. Şimdi bordomavililerin şampiyonluğu için savaşıyor. Hamsik, Galatasaray maçı sonrasında takım arkadaşlarına tek tek sarılıp "Hepinize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı galibiyet sezon sonunda kaldırmak istediğimiz kupanın en önemli adımlarından birisi" demişti.

BİR MARADONA BİR DE HAMSİK

Napoli ve futbol denince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Diego Armando Maradona. Napoli sokakları, Arjantinli efsanenin figürleriyle dolu. Maradona'ya ayrılan köşelerde unutulmaz yıldızın dışında yer alabilen tek futbolcu ise Marek Hamsik. Bu da Slovak yıldızın ne kadar büyük bir karakter olduğunun en önemli ispatı.

Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İstatistiklere yansımayan liderliği ve oyununu ise anlatabilecek bir rakam yok.

ŞAMPİYONLUK SÜREKLİ DİLİNDE

Marek Hamsik, Napoli formasıyla tadamadığı şampiyonluk coşkusunu bordo- mavili forma altında yaşamak istiyor. Öyle ki takım arkadaşlarına "Şampiyonluk kupasını kaldırdığımız anı rüyalarımda görüyorum" diyor. Takım arkadaşları da yıldız ismin sürekli şampiyonluktan bahsettiğini, o kupayı kaldırmayı herkesten çok arzuladığını belirtiyorlar.