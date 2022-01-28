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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan stoper hamlesi! Ömer Toprak için teklif yapılacak (TS spor haberi)

Ara transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kaan Ayhan, Koray ve Samet’te mesafe kat edemeyen Fırtına, Werder Bremen’in 32 yaşındaki stoperi için bir teklif daha sunacak. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan stoper hamlesi! Ömer Toprak için teklif yapılacak (TS spor haberi)

Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın girişimlerinden sonuç alamamıştı. Mutlaka bir oyuncu almayı planlayan bordo mavililer rotasını bir kez daha Ömer Toprak'a çevirdi. Bundesliga 2'de Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla daha önce yapılan pazarlıklar yarıda kalmıştı. Bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde bir girişim daha yapması bekleniyor. Ömer Toprak'ın da kariyerinin bu bölümünde şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi.

14 MAÇTA OYNADI

Trabzonspor'un renklerine bağlamak için uğraştığı Ömer Toprak bu sezon 14 maçta forma giydi. 1 defa fileleri sarsmayı başardı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

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