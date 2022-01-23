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Trabzonspor'da 4 silahşor işbaşında! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi: Lider Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında ön taraftaki yıldızlarıyla zafere ulaşmayı hedefliyor. Sol kanatta Nwakaeme, sağda Visca, ileri uçta Cornelius, arkasında da Bakasetas. Karadeniz devinin ‘muhteşem dörtlüsü’ Galatasaray derbisinde sahne alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor'da 4 silahşor işbaşında! Galatasaray derbisinde...

Ligdeki son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor, Galatasaray'ı devirip şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirmek istiyor. Abdullah Avcı, İstanbul'da en çok takımın hücum gücüne güveniyor. Testi negatif çıktıktan sonra idmanlara başlayan Nwakaeme, sol kanattaki yerine dönecek. Visca da karşılaşmaya sağ tarafta başlayacak. Müthiş ikili, ilk kez birlikte oynayacak. İleri uçta Cornelius, arkasında ise Bakasetas görev yapacak.

TAKIMA MÜTHİŞ KATKI SAĞLADILAR
Trabzonspor'un bu dörtlüsü, ligde geride kalan 22 haftalık periyotta toplam 50 kez skora katkı sağladı. Cornelius 11 gol atıp, 2 asist yaparken, Nwakaeme 6 gol, 7 asist, Bakasetas 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Visca ise ilk yarıda Başakşehir formasıyla 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 da gol pası verdi.

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