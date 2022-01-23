Trabzonspor'da 4 silahşor işbaşında! Galatasaray derbisinde...

Ligdeki son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor, Galatasaray'ı devirip şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirmek istiyor. Abdullah Avcı, İstanbul'da en çok takımın hücum gücüne güveniyor. Testi negatif çıktıktan sonra idmanlara başlayan Nwakaeme, sol kanattaki yerine dönecek. Visca da karşılaşmaya sağ tarafta başlayacak. Müthiş ikili, ilk kez birlikte oynayacak. İleri uçta Cornelius, arkasında ise Bakasetas görev yapacak.



TAKIMA MÜTHİŞ KATKI SAĞLADILAR

Trabzonspor'un bu dörtlüsü, ligde geride kalan 22 haftalık periyotta toplam 50 kez skora katkı sağladı. Cornelius 11 gol atıp, 2 asist yaparken, Nwakaeme 6 gol, 7 asist, Bakasetas 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Visca ise ilk yarıda Başakşehir formasıyla 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 da gol pası verdi.