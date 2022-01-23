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Abdullah Avcı Galatasaray'ı analiz etti! İşte imha planı

Son dakika spor haberi: Lider Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı devirmenin hesaplarını yapıyor. Futbolcularına, “Derbide inancımızı ve arzumuzu herkese gösterelim” diyen teknik direktör Abdullah Avcı, ezeli rakiplerinin direncini erken golle kırmak istiyor. İşte Avcı'nın imha planı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Abdullah Avcı Galatasaray'ı analiz etti! İşte imha planı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bir maçlık cezası biten ve takımın başında sahaya çıkacak teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına kritik maç öncesi önemli uyarılarda bulundu. Başarılı hoca, Galatasaray derbisinde tüm çalışmalarının sonucunu görmek istediğini belirterek, "Şampiyonluk mücadelesinin içindeyiz ve avantaj bizim elimizde. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar istiyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" ifadesini kullandı.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK
Abdullah hoca, Galatasaray'ın defansif zaaflarını göz önünde bulundururken, etkili hücum hattıyla erken bir gol bulup, rakibin direncini tamamen kırmak istiyor. İşin defansif tarafında ise orta saha ile beklere büyük görev düşüyor. Galatasaray'ın hızlı hücumlarla etkili olduğunu takımına anlatan Avcı, "Konsantrasyon kaybı istemiyorum. Gerektiğinde sabırlı oynayacağız. Bu derbi iki takım için de çok kritik. Son iki haftada 4 puan kaybettik ve yeniden kazanma alışkanlığı elde etmemiz gerek. Yani bu maç 3 puandan fazlası. Herkes sahada sonuna kadar savaşacak ve istediğimizi alarak döneceğiz" dedi.

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