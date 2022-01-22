Yeni bir meydan okuma

24 yaşındaki oyuncu, "Futbola başladığım ilk günden bu yana hep en iyisi olmak için çalıştım. Meydan okumaktan ve yeni başlangıçlardan hiçbir zaman kaçmadım. Şimdi yepyeni bir meydan okuma için veda zamanı. Kariyerimde birçok ilki yaşadığım ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağım LOSC Lille taraftarına, unutulmaz anları sahada paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere en içten dileklerimle teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın" dedi. Yusuf, 2019'da Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği LOSC Lille'de 89 maçta 16 gol+10 asist üretti.