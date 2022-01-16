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Trabzonsporlu Vitor Hugo: 1 puan bizi mutlu etmedi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, "1 puan bizi mutlu etmedi" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 11:21
Trabzonsporlu Vitor Hugo: 1 puan bizi mutlu etmedi

Trabzonspor Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken bordo mavili takımda Abdülkadir'in attığı golde asisti yapan Vitor Hugo maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE HUGO'NUN AÇIKLAMALARI:

Bugün kaçırdığım o kadar maçtan sonra geri dönmek beni mutlu etti. Ayrıca asist yaparak skora katkı vermek de mutlu etti. Rakibimiz adam adama oynayan farklı bir takım. Kar yağışının etkisiyle birlikte oyunu kurmakta zorlandık. Burada yapacağınız bir hata pahalıya mal olabilir. Biz buraya kazanmak için geldik 1 puan bizi mutlu eden bir durum değil ama kaybetmekten daha iyi. Önemli olan sezon sonunda mutlu sona ulaşmak.

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