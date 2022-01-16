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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere sona eren karşılaşmada bordo-mavililerin golü Abdülkadir Ömür'den geldi. Fırtına'da Bakasetas'ın suskunlu ise can sıkmaya başladı. Abdullah Avcı, sakatlık dönüşü eski formundan uzak kalan Yunan futbolcu ile özel görüşme gerçekleştirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 13:27
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlık yaşamış dönüşünde ise istenilen performansı bir türlü sergileyememişti. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı, Sivasspor deplasmanında da beklenen performansından uzaktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan ve Trabzonspor'un zirvede kalmasında büyük pay sahibi olan Bakasetas için teknik ekip harekete geçecek. Bordo-Mavililer'in başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Yunan orta saha oyuncusu ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sakatlığının ardından durgunlaşan yıldız isim 94 gün boyunca gol bulamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

Bakasetas, son olarak Fenerbahçe'ye karşı Trabzon'da oynadıkları karşılaşmada 2 gole imza atmıştı. Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi, bu tarihten itibaren Süper Lig'de gol sevinci yaşayamıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

28 yaşındaki Bakasetas, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

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