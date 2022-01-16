TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Bakasetas ile özel görüşecek

Trabzonspor 'un Yunan yıldızı, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlık yaşamış dönüşünde ise istenilen performansı bir türlü sergileyememişti. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı, Sivasspor deplasmanında da beklenen performansından uzaktı.

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan ve Trabzonspor'un zirvede kalmasında büyük pay sahibi olan Bakasetas için teknik ekip harekete geçecek. Bordo-Mavililer'in başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Yunan orta saha oyuncusu ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.