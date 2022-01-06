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Trabzonspor'un yeni yıldızı Visca 18 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bordo-mavililer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Boşnak yıldızın 18 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 17:42
Trabzonspor'un yeni yıldızı Visca 18 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca'nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente geldi. Hastanedeki kontrollerin ardından Visca'ya Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu gezdirildi.

Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca'nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca'nın forma numarası, "O artık bizden biri… Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda" mesajıyla duyuruldu.

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