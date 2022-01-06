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Trabzonspor haberleri | Portekizliler yazdı! Abdülkadir Ömür de o listede

Süper Lig'de açık ara lider konumda ilerleyen ve son olarak kadrosuna Edin Visca'yı katan Trabzonspor, şampiyonluğa kilitlendi. Bordo mavililerde ligin ilk yarısında etkili bir performans gösteren isimlerden birisi de Abdülkadir Ömür oldu. Milli yıldız, Portekiz basının hazırladığı en iyi sağ orta sahalar listesinde kendisine yer buldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 10:39
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Trabzonspor haberleri | Portekizliler yazdı! Abdülkadir Ömür de o listede

Süper Lig'de açık ara lider konumda ilerleyen ve son olarak kadrosuna Edin Visca'yı katan Trabzonspor, şampiyonluğa kilitlendi. Bordo mavililerde ligin ilk yarısında etkili bir performans gösteren isimlerden birisi de Abdülkadir Ömür oldu.

Milli yıldız, Portekiz basının hazırladığı en iyi sağ orta sahalar listesinde kendisine yer buldu.

Porto'nun yıldızı Jesus Corona üzerinden hazırlanan haberde, Abdülkadir Ömür de yer aldı.

İşte o liste;

Not: Son güncellemeler ile birlikte Abdülkadir Ömür'ün değeri 7.5 milyon Euro'ya yükseldi.

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