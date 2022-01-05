Haberler Trabzonspor Fırtına'da sakatlık şoku! Djaniny Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı

Fırtına'da sakatlık şoku! Djaniny Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberi... Trabzonspor'un yıldız forveti Djaniny, sakatlığı sebebiyle Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 18:26 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 18:38
Fırtına'da sakatlık şoku! Djaniny Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Djaniny'nin sakatlık geçirdiğini ve kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Djaniny böylece Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

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