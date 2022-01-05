Fırtına'da sakatlık şoku! Djaniny Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Djaniny'nin sakatlık geçirdiğini ve kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Djaniny böylece Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
COMUNICADO— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) January 5, 2022
Djaniny Semedo sofreu, no treino da seleção, efetuado no passado dia 2, uma lesão muscular dos gémeos da perna esquerda. Exames médicos e testes efetuados indicam um período de tratamento/recuperação mais longo, tendo sido por isso dispensado dos trabalhos da seleção pic.twitter.com/u8dlU3xq71