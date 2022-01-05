Fırtına'da sakatlık şoku! Djaniny Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Djaniny'nin sakatlık geçirdiğini ve kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Djaniny böylece Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.