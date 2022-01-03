TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer savaşı sürüyor! Solbakken...

Gervinho'yu kaybeden bordo-mavililer ara transfer döneminde kadrosunu Evrard Kouassi ile güçlendirmişti. Karadeniz temsilcisi her iki kanada da transferlerini sürdürecek. Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı bitirmeye çok yakın olan Fırtına, Bodo Glimt'ten Ola Solbakken için de bastırıyor. Galatasaray da peşinde. Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu için geri adım atmadı. Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun canlı takip etti Solbakken için olumlu rapor verdiği ve Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu onayladığı kaydedildi.