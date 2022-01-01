Trabzonspor Azarovi için yeniden devrede!

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, transfer çalışmalarını 4 koldan sürdürüyor. Bordo mavili ekip stoper, sol bek ve sağ açık mevkilerine takviye yapmak isterken sol bek için ibre Irakli Azarovi'ye döndü.

PUCHACZ OLMAYINCA AZAROVİ Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz için yapılan girişimlerde Union Berlin'in 5 Milyon Euro'luk isteği nedeniyle bu transferi rafa kaldıran Fırtına, sezon başında da gündeme gelen Dinamo Batum'da forma giyen Irakli Azarovi için yeniden girişimlere başladı. 19 yaşındaki genç sol beki geleceğe yatırım olarak da düşünülürken uygun maliyete transferin bitirilmesi hedefleniyor.