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Trabzonspor Azarovi için yeniden devrede!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Takıma bir sol bek transfer edecek olan yönetim, gözünü yeniden Irakli Azarovi'ye çevirdi. İşte transferin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 12:03
Trabzonspor Azarovi için yeniden devrede!

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, transfer çalışmalarını 4 koldan sürdürüyor. Bordo mavili ekip stoper, sol bek ve sağ açık mevkilerine takviye yapmak isterken sol bek için ibre Irakli Azarovi'ye döndü.

Trabzonspor Azarovi için yeniden devrede!

PUCHACZ OLMAYINCA AZAROVİ

Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz için yapılan girişimlerde Union Berlin'in 5 Milyon Euro'luk isteği nedeniyle bu transferi rafa kaldıran Fırtına, sezon başında da gündeme gelen Dinamo Batum'da forma giyen Irakli Azarovi için yeniden girişimlere başladı.

19 yaşındaki genç sol beki geleceğe yatırım olarak da düşünülürken uygun maliyete transferin bitirilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor Azarovi için yeniden devrede!

IRAKLİ AZAROVİ KİMDİR?

Uzun bir süredir scout ekibi tarafından takip edilen Azarovi 21 Şubat 2002'de Gürcistan'ın Batum kentinde dünyaya geldi. ekibi Dinamo Batum'un formasını giyiyor. 1.79 boyundaki yetenekli sol bek bu sezon toplamda 42 maçta forma giyerken 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Ülkesinin milli takımının alt yaş kategorilerinin tamamında forma giyen Azarovi Haziran ayından itibaren Gürcistan A Milli Takım'ında da oynamaya başladı 6 kez sahaya çıktı. Öte yandan genç futbolcunun takımıyla sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. (Karadeniz Gazetesi)

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