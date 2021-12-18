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Bakasetas hırs küpü

Antalyaspor maçında iyi bir görüntü ortaya koyamayan Yunan maestro Anastasios Bakasetas, bugünkü Hatayspor sınavında 4 haftalık sessizliğini sona erdirmeyi hedefliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Bakasetas hırs küpü
Süper Lig'de ilk 9 haftada 7 gol 3 asistlik performans ortaya koyan ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski formuna kavuşamayan Bakasetas, Hatayspor maçıyla birlikte eski formuna geri dönüşün sinyallerini vermek istiyor. En son Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim'de oynanan F.Bahçe derbisinde fileleri 2 kez sarsan Yunan maestro, son 4 maçta ise sessiz kaldı. Nwakaeme'nin yokluğunda ofansif anlamda daha fazla sorumluluk alması beklenen 28 yaşındaki yıldız idmanlarda da oldukça iyi bir görüntü ortaya koydu.
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