Bakasetas hırs küpü

Süper Lig'de ilk 9 haftada 7 gol 3 asistlik performans ortaya koyan ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski formuna kavuşamayan Bakasetas, Hatayspor maçıyla birlikte eski formuna geri dönüşün sinyallerini vermek istiyor. En son Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim'de oynanan F.Bahçe derbisinde fileleri 2 kez sarsan Yunan maestro, son 4 maçta ise sessiz kaldı. Nwakaeme'nin yokluğunda ofansif anlamda daha fazla sorumluluk alması beklenen 28 yaşındaki yıldız idmanlarda da oldukça iyi bir görüntü ortaya koydu.