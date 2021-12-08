TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan ve yıldız futbolcuyu Trabzon'a getiren bordo-mavililer ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate ile ilgilendiği iddia edildi.
Sezon sonunda sözleşmesi biten 31 yaşındaki Senegalli futbolcunun sezon sonunda Trabzonspor'a transfer olabileceği aktarıldı.
Haberde Trabzonspor'un sezon başında da tecrübeli futbolcu için girişimde bulunduğu fakat tarafların anlaşamadığı iddia edildi.
"AVCI'NIN İSTEDİĞİ İSİM"
İngiliz basınında yer alan haberde ayrıca Cheikhou Kouyate'nin Abdullah Avcı'nın oyun sistemine uyduğu aktarıldı. Defansiz orta sahada görev alan Senegalli futbolcu stoper mevkilerinde de oynayabiliyor.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maçta görev alan Senegalli futbolcu, bu sezon da 13 karşılaşmada forma giydi.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Cheikhou Kouyate 2018 yılında West Ham United'dan 10.7 milyon Euro karşılığında Crystal Palace'a transfer olmuştu.