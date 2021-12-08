TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Spor Toto Süper Lig 'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan ve yıldız futbolcuyu Trabzon'a getiren bordo-mavililer ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.