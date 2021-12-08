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TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 39 puanlı lideri Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor. Kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililer bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışıyor. İngiliz basınında çıkan haberde Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate'nin gelecek sezon Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi. İite detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 07:54
TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 12 puan önünde yer alan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Jean Evrard Kouassi ile anlaşma sağlayan ve yıldız futbolcuyu Trabzon'a getiren bordo-mavililer ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

İngiliz basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate ile ilgilendiği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Sezon sonunda sözleşmesi biten 31 yaşındaki Senegalli futbolcunun sezon sonunda Trabzonspor'a transfer olabileceği aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

Haberde Trabzonspor'un sezon başında da tecrübeli futbolcu için girişimde bulunduğu fakat tarafların anlaşamadığı iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

"AVCI'NIN İSTEDİĞİ İSİM"

İngiliz basınında yer alan haberde ayrıca Cheikhou Kouyate'nin Abdullah Avcı'nın oyun sistemine uyduğu aktarıldı. Defansiz orta sahada görev alan Senegalli futbolcu stoper mevkilerinde de oynayabiliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maçta görev alan Senegalli futbolcu, bu sezon da 13 karşılaşmada forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: İngilizlerden flaş iddia! Cheikhou Kouyate...

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Cheikhou Kouyate 2018 yılında West Ham United'dan 10.7 milyon Euro karşılığında Crystal Palace'a transfer olmuştu.

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