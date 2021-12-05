Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı sayfadaki haberde, "Türkiye'yi etkisi altına alan Grup Yenilmezler, şampiyonluk için söylüyor", "Haydi şimdi bütün eller havaya" başlıkları yer alırken, arka sayfada ise "Bize derler fırtına, ligde katarız tozu dumana" ve "Sen ne harika bir sevdasın" ifadelerine yer verildi.