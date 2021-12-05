Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Süper Lig'in henüz 15. haftasında dev rakipleriyle arayı açtı. Fırtına, 2. sıradaki Konyaspor'a 13, 4. sıradaki Fenerbahçe'ye 13, 6. sıradaki Galatasaray'a 16, 9. sıradaki Beşiktaş'a 18 puan fark attı. Öte yandan Trabzonspor'un Adana Demirspor galibiyeti sonrası yerel basın da, şampiyonluk havasına iyiden iyiye girdi. İşte o manşetler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 11:57
Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı sayfadaki haberde, "Türkiye'yi etkisi altına alan Grup Yenilmezler, şampiyonluk için söylüyor", "Haydi şimdi bütün eller havaya" başlıkları yer alırken, arka sayfada ise "Bize derler fırtına, ligde katarız tozu dumana" ve "Sen ne harika bir sevdasın" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Her yer bordo mavi", arka sayfasında "Bordo-mavi şampiyon Trabzon" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberlerde, futbolcuların gol sevinçleri ile öz çekim yaptıkları fotoğrafa yer verirken, "Namağlup lider Trabzon, Adana Demirspor'u da yıkıp 8'de 8 yaptı", "Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz", "8. şampiyonluk geliyor" başlıklarına yer verdi.

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Taka gazetesi ise birinci sayfasında, "Rakiplerine fark atan namağlup Trabzonspor, eze eze yoluna devam ediyor" ve "Tam gaz şampiyonluğa" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle Adana Demirspor'u deviren fırtına tutulmuyor" ve "Şampiyonluk 2-0 selfisi" başlıklarıyla galibiyeti okurlarına duyurdu.

Trabzonspor'un Adana Demirspor zaferi sonrası yerel basın yazdı! 'Şampiyonluk geliyor'

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde, "Son demir bükücü: 2-0" başlığına yer verirken, arka sayfasında "Şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan Trabzonspor, adım adım hedefe koşuyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
Trabzonspor zirvede yerini sağlamlaştırdı! İşte yerel basında zafer manşetleri....
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor