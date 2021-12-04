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Trabzonspor genel kurulunda dikkat çeken pankart!

Trabzonspor'un 78. genel kurulunda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edildi. Konuşmacılardan İbrahim Ertürk, 2010-2011 sezonu şampiyonu yazılı siyah formayı konuştuğu kürsüye astı. Daha sonra da Divan Kurulu, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:05
Trabzonspor genel kurulunda dikkat çeken pankart!

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Pazar günü yapılacak seçimle tamamlanacak Trabzonspor Kulübünün genel kurulunda, gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin de bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2021 itibariyle net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu açıkladı. Daha sonra bazı üyeler söz alarak düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmacılardan İbrahim Ertürk, 2010-2011 sezonu şampiyonu yazılı siyah formayı konuştuğu kürsüye astı. Daha sonra da Divan Kurulu, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı.

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