Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Sassuolo'dan transfer yanıtı! Kyriakopoulos...

Trabzonspor'a Sassuolo'dan transfer yanıtı! Kyriakopoulos...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililere İtalya'dan transfer cevabı geldi. Bilindiği özere Trabzonspor, bir süredir Giorgos Kyriakopoulos'u istiyordu. Çizme basınında yer alan habere göre Trabzonspor'a yeşil siyahlılar yanıtını verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 16:12 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 16:23
Trabzonspor'a Sassuolo'dan transfer yanıtı! Kyriakopoulos...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Giorgos Kyriakopoulos'un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Trabzonspor'a Sassuolo'dan transfer yanıtı! Kyriakopoulos...

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK
Sport24.gr sitesinde yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Yunan sol bekin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı ve ücretinde de iyileştirme yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor'a Sassuolo'dan transfer yanıtı! Kyriakopoulos...

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU
Haberde, Süper Lig lideri Trabzonspor'un da oyuncuya ilgi gösterdiği ancak somut bir şey olmadığı ve teklifin de yetersiz olduğu belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor