Trabzonspor'a Sassuolo'dan transfer yanıtı! Kyriakopoulos...

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK Sport24.gr sitesinde yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Yunan sol bekin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı ve ücretinde de iyileştirme yapacağı öğrenildi.

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Haberde, Süper Lig lideri Trabzonspor'un da oyuncuya ilgi gösterdiği ancak somut bir şey olmadığı ve teklifin de yetersiz olduğu belirtildi.