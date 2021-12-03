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Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Gervinho'nun uzun süreli sakatlığının ardından temaslarını sıklaştıran bordo-mavililer, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Trabzonspor yönetimi, Olympiakos'un 27 yaşındaki futbolcusu Georgios Masouras için harekete geçti. Masouras, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Olympiakos'u konuk ettiği maçta attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 14:56 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 15:00
Fenerbahçe'yi yıkan Georgios Masouras Trabzonspor'a! Görüşmeler başladı

Trabzonspor'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. 61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olimpiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTI!
Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.

27 yaşındaki futbolcu hem kanat hem de forvet bölgesinde görev alabiliyor. Olimpiakos forması ile bu sezon 18 karşılaşmada görev alan Masouras takımına 6 gol 4 asistlik katkı sağladı. Olimpiakos ile toplamda 136 karşılaşmaya çıkan Georgios Masouras, 36 gole imza atarken 17 kez arkadaşlarına gol pası verdi.

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