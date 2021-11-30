TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Cristian Tello'ya Cagliari talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 10 puan önünde olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavililer ligin ilk yarısını en iyi şekilde tamamlayıp, nokta isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Betis'ten ayrılması beklenen Cirstian Tello olmuştu.
CAGLIARI DEVREDE
İtalyan basınında yer alan haberde İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin de yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.
Eski Barcelona ve Fiorentina oyuncusunun İtalya'ya dönebileceği yazıldı.
Haberde teknik direktör Walter Mazzarri'nin de transfere onay verdiği aktarıldı.