TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Cristian Tello'ya Cagliari talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 10 puan önünde olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavililer ligin ilk yarısını en iyi şekilde tamamlayıp, nokta isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Betis'ten ayrılması beklenen Cirstian Tello olmuştu.

CAGLIARI DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberde İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin de yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

Eski Barcelona ve Fiorentina oyuncusunun İtalya'ya dönebileceği yazıldı.

Haberde teknik direktör Walter Mazzarri'nin de transfere onay verdiği aktarıldı.