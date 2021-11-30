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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Cristian Tello'ya Cagliari talip oldu

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36 puanlı lideri Trabzonspor, ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlayıp kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililerde birçok isim gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de Real Betis'ten ayrılması beklenen Cristian Tello'ydu. İtalyan basınında yer alan haberde Cristian Tello için İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 17:31
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Cristian Tello'ya Cagliari talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 10 puan önünde olan lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavililer ligin ilk yarısını en iyi şekilde tamamlayıp, nokta isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Real Betis'ten ayrılması beklenen Cirstian Tello olmuştu.

CAGLIARI DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberde İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin de yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.

Eski Barcelona ve Fiorentina oyuncusunun İtalya'ya dönebileceği yazıldı.

Haberde teknik direktör Walter Mazzarri'nin de transfere onay verdiği aktarıldı.

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