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Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği 13. hafta tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kazanarak namağlup lider olarak yoluna devam etmek ve puan farkını açmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:43
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın son maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

📺 TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.00'da çalan Trabzonspor - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Dicko

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