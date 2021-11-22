Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın son maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
📺 TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 20.00'da çalan Trabzonspor - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.
⚽ TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Dicko