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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonsporlu Nwakaeme 'Avrupa'nın en iyileri' arasına girdi! O istatistik...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bord mavililerin yıldızı Anthony Nwakaeme, bu sezon oynadığı futbolla adeta parmak ısırtıyor. Öte yandan Nwakaeme, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin istatistiğine göre o alanda 'Avrupa'nın en iyileri' arasına girmeyi başardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 11:24
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonsporlu Nwakaeme 'Avrupa'nın en iyileri' arasına girdi! O istatistik...

Son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 4 maçlık suskunluğunu bozup Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Anthony Nwakaeme, Avrupa'nın en iyi dribbling yapan futbolcuları arasında yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), hazırladığı listeye 4 Büyükler'den girebilen tek isim Nijeryalı futbolcu oldu.

Sabah'ın haberine göre, her 100 dakikada 4.18 başarılı dribblinge imza atan 32 yaşındaki sol kanat, 66.7 başarı yüzdesi tutturdu. Sahada minimum 15.5 saniye top süren Nwakaeme, ligin en iyi 4. ismi olmayı başardı.

Avrupa'da da yer alan futbolcular arasında 16.oldu. Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar 8.09 dribbling değeriyle ligin zirvesinde bulunurken, Alanyaspor'dan Davidson (5.68) ve Kayseri'de ter döken Mensah (5.25) ilk üçü oluşturdu.

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