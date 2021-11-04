Trabzonspor deplasmanda yenilmiyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor, dış sahada 1 yılı aşkın süredir mağlubiyet yüzü görmedi. En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, ardından dış sahada kaybetmedi. Karadeniz devi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

EN ÇOK PUAN ALAN TAKIM

Bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da bu seride kırmıştı. Fırtına, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım. 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını aldı.

REKORA DOĞRU

Karadeniz devi kırılması imkansız olarak görünen 26 maçlık yenilmezlik serisine her hafta bir adım daha yaklaşıyor. Bordo-mavililer 25 yıllık rekoru kırmak için 3 karşılaşmaya daha ihtiyaç duyuyor. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi Beşiktaş derbisini de kazanarak seriyi sürdürmek.