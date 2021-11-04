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Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor, ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, geleceğe yatırım olarak düşündüğü bir transfer için kollarını sıvadı. Fırtına, Leverkusen'in 18'lik golcüsü Emrehan'ı gündemine aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:26
Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

Ara transfer için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi. 18 yaşında olan ve kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli'nin sezon sonunda Leverkusen ile kontratı bitiyor.

Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

Fırtına'da ara transfer için harekat başladı. Liderlik koltuğunda oturan ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililer, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takviye yapılacak bölgelere belirledi ve transfer çalışmalarına hız verdi. Bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi.

Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

18 yaşında 1.87 boyunda olan forvet oyuncusunu İzleme Komitesi uzunca bir süredir takip ediyordu. Genç Emrehan için 'alınırsa faydalı olur' raporu veren scout ekibi, şimdilerde oyuncu ve kulübü ile temaslarü hız verdi. Eğer şartlar uygun olursa Emrehan ara transfer döneminde takıma katılacak. Aksi durumda ise sezon sonu beklenecek ve 18 yaşındaki golcü oyuncu bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek.

Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

Almanya U19 Takımı'nda da oynayan Emrehan, geride kalan süre içinde Bayer Leverkusen'de forma giydiği 6 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç Emrehan son oynanan Alemannia Aachen- Bayer Leverkusen maçında attığı frikik golüyle Almanya'da en çok konuşulan futbolculardan birisi oldu.

Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

EMREHAN GEDİKLİ KİMDİR?

18 yaşındaki genç futbolcu, futbol kariyerine 2010 yılında 1.FC Mülheim-Styrum Jugend'de başladı. Daha sonra Leverkusen altyapısına giden Emrehan, 2018'de Alman temsilcisinin U17 takımında görev almaya başladı. 2020-2021 sezonu başında A Takım'a yükselen 1.87 boyundaki santrfor, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Emrehan'ın Leverkusen ile sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor. Emrehan, Bundesliga U19'da çıktığı 6 maçta 8 gol kaydederek beğeni topladı. Genç yıldız, Almanya'nın alt yaş kategorilerinde toplam 16 karşılaşmada 9 gol attı.

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