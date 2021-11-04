Trabzonspor haberleri | Fırtına Emrehan Gedikli için devrede!

Ara transfer için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi. 18 yaşında olan ve kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli'nin sezon sonunda Leverkusen ile kontratı bitiyor.

Fırtına'da ara transfer için harekat başladı. Liderlik koltuğunda oturan ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen bordo-mavililer, teknik heyet ile yaptığı görüşmenin ardından takviye yapılacak bölgelere belirledi ve transfer çalışmalarına hız verdi. Bu isimlerden birisinin de Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli olduğu öğrenildi.