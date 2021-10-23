Göztepe Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Bakasetas sözleri! Sakatlığı...

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Hamsik geçen hafta yoktu ama oyun sistemi aynı şekilde devam etti. Bakasetas bizim için anahtar bir oyuncu ama sporcu sağlığı önemli. Antrenman sonunda bir rahatsızlık hissetti. Risk almadık. Bir maç oynayıp uzun vadede kaybetmektense bu haftayı böyle geçtik.



Cornelius baba oldu. Umarım bugün bize de ona da şans getirir. Hayatta başka değerler de var, aile var, sağlık var. Bunlar her şeyin önüne geçiyor.

Fenerbahçe ve Göztepe'yle üst üste oynuyoruz. Formasyon olarak yakın takımlar. Geçen haftadan tekrarlarımız var. Hemen hemen aynı konu başlıkları var.

Lider takıma yakışır bir skorla ayrılırsak bir zorlu virajı daha dönmüş olacağız.