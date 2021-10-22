362 gündür yenilmiyor!

Süper Lig'in 10. haftasında yarın İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordomavililer, 10 Kasım 2020'de Avcı'yı göreve getirmesinin ardından oynadığı 21 deplasman maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek rakiplerine geçit vermedi. Fırtına, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı. 362 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibinin hedefi seriyi devam ettirmek.