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Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, 10. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fırtına zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:37
Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Hamsik'in fizyoterapist kontrolünde koşu yaptığı, sakatlanan Nwakaeme ile Peres'in çalışmaya katılmadığı bildirildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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