4 futbolcu ile yola devam

Bordo-mavili yönetim kurulu bir süredir devam eden iç transfer görüşmeleri kapsamında 22 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar, 18 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, 27 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ve 22 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ile sözleşmelerini uzatma konusunda anlaşma sağladı.
Bordo-mavili yönetim kurulu bir süredir devam eden iç transfer görüşmeleri kapsamında 22 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar, 18 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, 27 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ve 22 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ile sözleşmelerini uzatma konusunda anlaşma sağladı. Bu doğrultuda Akpınar, Kaplan ve Asan'ın sözleşmeleri 5 yıl, Kardeşler'in sözleşmesi ise 4 yıl uzatıldı. Anlaşmalar doğrultusunda 4 futbolcunun yıllık ücretinde de iyileştirme yapıldı.