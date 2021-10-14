Fişi erken çekiyor

Busezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor, ilk 8 haftada 18 puan topladı ve ligin ikinci sırasında yer alıyor. Karadeniz devi özellikle skorer kimliği ile de dikkat çekiyor. Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'in en skorer iki takımından biri olan Karadeniz devi, müsabakaların ilk yarılarında erken bulduğu gollerle sonuca gidiyor. Fırtına, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta attığı 16 golün 10'unu maçların ilk yarılarında kaydetti. Amaç Pazar günkü derbide de erken gollerle sonuca gitmek.