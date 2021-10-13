TRABZONSPOR HABERLERİ- Abdullah Avcı'nın son keşfi: Duplexe Tchamba!

Milli arada Afrika ülkelerinin birbirleri arasında oynadığı maçlara takılan Abdullah Avcı'nın dün akşam izlediği maç ise Fildişi'nin Kamerun'u 2-1 yendiği Dünya Kupası grup eleme karşılaşması oldu...
Milli arada Afrika ülkelerinin birbirleri arasında oynadığı maçlara takılan Abdullah Avcı'nın dün akşam izlediği maç ise Fildişi'nin Kamerun'u 2-1 yendiği Dünya Kupası grup eleme karşılaşması oldu...
Maçta Ajax'ın gol makinesi Haller attığı iki golle yıldızlaştı. Ancak Avcı'nın gözüne Kamerun'un sol stoperi Duplexe Tchamba çarptı.
Milli maçlarda izlediği oyuncuları scout listesine ekleten ve haklarında daha fazla bilgi alınmasını isteyen Avcı'nın son gözdesi Tcahmpa, 1.91 boyunda. 23 yaşında. Danimarka'nın Sonderjyske takımında oynuyor.