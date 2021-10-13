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TRABZONSPOR HABERLERİ- Abdullah Avcı'nın son keşfi: Duplexe Tchamba!

Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Tecrübeli teknik adamın son keşfi ise Kamerun Milli Takımı'nın sol stoperi Duplexe Tchamba... İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:28
TRABZONSPOR HABERLERİ- Abdullah Avcı'nnın son keşfi: Duplexe Tchamba!

Milli arada Afrika ülkelerinin birbirleri arasında oynadığı maçlara takılan Abdullah Avcı'nın dün akşam izlediği maç ise Fildişi'nin Kamerun'u 2-1 yendiği Dünya Kupası grup eleme karşılaşması oldu...

TRABZONSPOR HABERLERİ- Abdullah Avcı'nnın son keşfi: Duplexe Tchamba!

Maçta Ajax'ın gol makinesi Haller attığı iki golle yıldızlaştı. Ancak Avcı'nın gözüne Kamerun'un sol stoperi Duplexe Tchamba çarptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Abdullah Avcı'nnın son keşfi: Duplexe Tchamba!

Milli maçlarda izlediği oyuncuları scout listesine ekleten ve haklarında daha fazla bilgi alınmasını isteyen Avcı'nın son gözdesi Tcahmpa, 1.91 boyunda. 23 yaşında. Danimarka'nın Sonderjyske takımında oynuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Abdullah Avcı'nnın son keşfi: Duplexe Tchamba!

Sol bek eksiğinin olduğu, sol stoper alternatifi olarak alınan Denswill'in sezon sonunda İtalya'ya döneceği düşünüldüğünde Tchamba şu an için Avcı'nın özellikle izlenmesini istediği oyuncuları listesinde ciddi anlamda yer tutacak gibi...

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