Trabzonspor'un eski yıldızı Bosingwa'dan Süper Lig yorumu! "Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski Portekizli futbolcu Jose Bosingwa, Four Four Two dergisine konuştu. 39 yaşındaki eski futbolcu, Trabzonspor ve Türkiye kariyerinden bahsetti.

Bosingwa, kendisine sorulan "Kariyerinizin bir döneminde Türkiye'de oynadınız. Burada işler nasıl gitti?" sorusunu şu sözlerle cevapladı;



"Trabzonspor'a transfer olduğunda lig hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece üç büyük kulüp duydum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.

Benim için büyük bir sürpriz oldu. Kaliteli takımlardı ve rekabet üst seviyedeydi. Ayrıca taraftarlar harikaydı. QPR'da yaşadığım onca problemden sonra tekrar futboldan zevk almaya başlamıştı. Benim için unutmayacağım kadar keyifli ve eşsiz bir deneyim oldu. Türkiye kariyerimi sevgiyle hatırlıyorum."