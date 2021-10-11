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Trabzonspor'un eski yıldızı Bosingwa'dan Süper Lig yorumu! "Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Son dakika spor haberi... Bir dönem Trabzonspor, Chelsea, Porto gibi takımlarda forma giyen Portekizli eski yıldız Jose Bosingwa, Fouw Four Two'ya konuştu. 39 yaşındaki eski sağ bek yaptığı konuşmada, Trabzonspor kariyeri ve Süper Lig'den övgüyle bahsetti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:17
Trabzonspor'un eski yıldızı Bosingwa'dan Süper Lig yorumu! "Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski Portekizli futbolcu Jose Bosingwa, Four Four Two dergisine konuştu. 39 yaşındaki eski futbolcu, Trabzonspor ve Türkiye kariyerinden bahsetti.

Bosingwa, kendisine sorulan "Kariyerinizin bir döneminde Türkiye'de oynadınız. Burada işler nasıl gitti?" sorusunu şu sözlerle cevapladı;

"Trabzonspor'a transfer olduğunda lig hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece üç büyük kulüp duydum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.

Benim için büyük bir sürpriz oldu. Kaliteli takımlardı ve rekabet üst seviyedeydi. Ayrıca taraftarlar harikaydı. QPR'da yaşadığım onca problemden sonra tekrar futboldan zevk almaya başlamıştı. Benim için unutmayacağım kadar keyifli ve eşsiz bir deneyim oldu. Türkiye kariyerimi sevgiyle hatırlıyorum."

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