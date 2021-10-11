Trabzonspor ve Kızılay'dan ortak proje: "Anca beraber Kanca beraber"

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kızılay ile ortak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasını tanıttı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu;



"Kulübümüz ile Kızılay tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası bugün başladı.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyemiz Zafer Göktaş, kan bağışlarına destek amacıyla Atatürk Alanı'nda kurulan "Anca Beraber Kanca Beraber" standını ziyaret etti.

Kan bağışında bulunmak isteyen tüm taraftarlarımız iki hafta süreyle Trabzon Atatürk Alanı - 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulacak Kızılay kan alma platformunda bağışta bulunabilecekler.

"Anca Beraber Kanca Beraber" kampanyası için iki kişiye kan bağışında bulunduran tüm taraftarlarımıza bir adet Bordo Mavili formamız, diğer iki taraftarımıza ise özel olarak hazırlanmış kalem ve ajanda hediye edilecek. 11– 24 Ekim 2021 tarihleri arasında saat 11.00 ile 19.30'da kan verme işlemi gerçekleştirecek tüm taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz."