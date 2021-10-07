"En iyisi Trabzonspor"

Fırtına'nın golcüsü Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında Süper Lig ve Trabzonspor hakkında önemli açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki santrfor, "Ben Süper Lig'e çok iyi uyum sağlarım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay. Süper Lig'deki oyun tarzının bana çok yakın. Ben büyük, güçlü ve çevik bir futbolcuyum. Ligde çok yüksek bir tempo var" diye konuştu.

MÜTHİŞ BİR DENEYİMDİ

Karşılama için de konuşan Cornelius, "Havaalanında daha önce görmediğim bir karşılama oldu. Müthiş bir deneyimdi. Türkiye'de futbolcu olmak gerçekten çok eğlenceli. Orada fanatik oldukları için taraftarlarda bir duygu patlaması yaşanıyor" dedi.

KUYRUK OLUŞUYOR

Danimarkalı forvet, "Şehirdeki herkes kulübün büyük bir hayranı ve her dışarı çıktığımda fotoğraf isteyen bir insan kuyruğu oluşuyor. Alıştığımdan daha büyük bir şeyle karşılaştım. Herkes tatlı ve hoş bu yüzden bana gelmelerinde sorun yok ama bazen alışveriş ya da şehir gezisi yapmayı da istiyorum" ifadesini kullandı.

DESTEK ÇIĞ GİBİ

Cornelius, kendisine sosyal medyada da desteğin çok yüksek bir derecede olduğunu ifade etti. 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, "Sosyal medyada destek bombardımanına tutuluyorum. Sosyal medyada takip ettiğim herkesin sayfası, fotoğrafını beğenen Türk hayranlarla dolu. Şiddetli derecede bir sevgi var. Takip ettiğim herkes çok sayıda Türk takipçi edindi" açıklamasını yaptı.