Haberler Trabzonspor Fırtına’nın yabancılarının milli takım fikstürü

Fırtına’nın yabancılarının milli takım fikstürü

Trabzonspor'un yıldızları milli takımda boy gösterecek. İşte milli takımlarına giden Siopis, Bakasetas, Hamsik ve Gervinho'nun maç programı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Fırtına’nın yabancılarının milli takım fikstürü

SIOPIS - BAKASETAS

Yunanistan Milli Takımı'na davet edilen Siopis ve Bakasetas, şans bulmaları halinde 9 Ekim'de deplasmanda Gürcistan ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında forma giyebilecekler. Yunan Milli Takımı, Gürcistan maçının ardından 12 Ekim'de İsveç'i evinde ağırlayacak.

HAMSIK

Trabzonspor'un maestrosu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan davet aldı. Slovakya, 8 Ekim'de Rusya, 11 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşılacak. 34'lük yıldızın forma giymesi bekleniyor.

GERVINHO

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahilleri, 8 Ekim'de deplasmanda Malavi ile 11 Ekim'de evinde Mozambik ile karşılaşacak. Gervinho şans verilmesi halinde iki maçtada oynayabilecek.

SON DAKİKA