Fırtına’nın yabancılarının milli takım fikstürü

SIOPIS - BAKASETAS

Yunanistan Milli Takımı'na davet edilen Siopis ve Bakasetas, şans bulmaları halinde 9 Ekim'de deplasmanda Gürcistan ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında forma giyebilecekler. Yunan Milli Takımı, Gürcistan maçının ardından 12 Ekim'de İsveç'i evinde ağırlayacak.

HAMSIK

Trabzonspor'un maestrosu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan davet aldı. Slovakya, 8 Ekim'de Rusya, 11 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşılacak. 34'lük yıldızın forma giymesi bekleniyor.

GERVINHO

Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahilleri, 8 Ekim'de deplasmanda Malavi ile 11 Ekim'de evinde Mozambik ile karşılaşacak. Gervinho şans verilmesi halinde iki maçtada oynayabilecek.