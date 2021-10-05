Avcı'nin sihirli değneği

Fırtına, 2020-21 sezonun 9'uncu haftasında oynanan BB Erzurumspor karşılaşmasıyla göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 315 günlük döneminde yükselişe geçti. 2020-21 sezonunda Avcı göreve gelmeden önceki 8 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan bordo-mavililer, Avcı sonrası söz konusu sezonda 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon ise 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde Süper Lig'de 40 lig maçına çıkan bordo-mavililer; 23 galibiyet, 14 beraberlik alırken, yalnızca 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, ligde ve dış sahada devam eden namağlup serilere de Abdullah Avcı döneminde ulaşmış oldu.