Son olarak Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge, yaklaşık 18 ay sonra kendisine kulüp buldu. İngiliz yıldız, Avustralya ekibi Perth Glory ile sözleşme imzaladı.



