Beraberlik serisi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta yenilmezken, en fazla alınan sonuç ise beraberlik oldu. En son Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi. Başarılı hoca ile Karadeniz devi, son 19 maçında 8 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 204 gündür yenilmedi.

22 PUAN KAYBETTİLER

Bordo-mavililer, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi. Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz devi, bu sezon ise 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden Trabzonspor, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi. Fırtına, 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada yer alıyor.