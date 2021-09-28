SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Serkan Kırıntılı’ya takıldı! (TS spor haberi)

İlk 6 haftada 14 puan toplayan Trabzonspor, son yılların en iyi Süper Lig başlangıcına imza atarken dün Alanya karşısına mutlak galibiyet için çıktı. Perşembe günü Konyaspor maçına liderlik hedefi ile çıkan Karadeniz devi, 44. saniyede öne de geçmişti. Ama 8. dakikada Hugo'nun kırmızı kart görmesi ile planları bozulmuş ve 2-1 geriye düşmüştü. Pes etmeyen Fırtına bir puan alsa da Beşiktaş'ın arkasında kalmıştı.

TAM ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maça müthiş iştahlı başlayan Karadeniz devi, ilk yarım saat müthiş bir baskı kurdu. Birçok net pozisyonda kaleci Serkan Kırıntılı'yı aşamayan Fırtına, 36'da şok yaşadı. Diedhiou'nun golü ile geriye düşen bordo-mavililer, 42'de Cornelius ile cevap verdi. 75'te Hüseyin'in atılması bile baskıyı azaltmadı. Edgar, Gervinho ve Nwakaeme'ye geçit vermeyen Serkan, son anda Edgar'ın sert vuruşunu çizgiden çıkararak Fırtına'yı durdurdu.

10 KİŞİ KALSA DA FARK ETMİYOR!

Karadeniz devi kırmızı kart gördüğü karşılaşmalarda rakiplerine boyun eğmiyor. Son derece direçli olan bordo- mavililer, 10 kişi kaldığı son 7 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Bu periyotta 5 beraberlik alan Trabzonspor, 2 karşılaşmayı da galip bitirmeyi başardı.

ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı, Aytemiz Alanya karşısına, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Konya maçındaki ilk 11'inden iki farklı isim ile çıktı. Kart cezalısı Hugo'nun yerine stoperde Hüseyin Türkmen, hücum hattında ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Djaniny forma giydi.

SADECE 3 DEFA KAYBETTİ

Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline dönüşen Fırtına, tecrübeli hoca ile çıktığı toplam 39 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet gördü. Bu maçlar geçen sezonki Galatasaray (0-2),

Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor (1-3) sınavlarıydı.