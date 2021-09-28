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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Vitor Hugo 2 maç ceza aldı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Beykan Şimşek ile Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Vitor Hugo, Süper Lig'in 9. haftasında oynanancak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 17:38
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Vitor Hugo 2 maç ceza aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo ile Göztepeli Beykan Şimşek'e ikişer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Vitor Hugo'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Vitor Hugo, Süper Lig'in 9. haftasında oynanancak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

Göztepe futbolcusu Beykan Şimşek de aynı nedenden dolayı yine 2 maç men cezası aldı.

Kurul, Yukatel Kayserispor'a ise Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin lira para cezası uyguladı.

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