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TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:33
TRABZONSPOR HABERLERİ- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Çok kırılmalar yaşıyoruz iki haftadır. Oyun aslında bizim hakimyietimizde başladı. Saha dağılımlında sıkıntılar oldu. Bu kadar kolay sarı kart olmamalı. Uğurcan bir tane kurtardı bir tane hatalı gol yedi olabilir. Geçen hafta da kurtarmıştı. Oyunu tam çevireceğimiz anda ikinci sarı karttan kırmızı kart oldu. Tekrar seyrettim, oyuncum ayağını uzatıyor oyuncu takılıyor. Çabucak sarı kart. Bu kırılma anlarında yine kafamızı kaldırıp oyuna dönüuyortuz. Her türlü aksiyonu yaptık. Çizgiden çıkan toplar var. Bu kadar kırılmaları üst üste yaşıyoruz. Hedefe şampiyonluğa giden bir takımın bu kadar kolay kırmızı kart görmemesi lazım. Oyuncularım çok önemli karakter koydu ortaya. Geçen hafta 90 dakika 10 kişi oynadık.

11'e 10 doğru düzgün pozisyon bile vermedik. Baskılı oynadık. Seyircimiz destek verdikçe kendimizi eksik hissetmeyeceğiz.

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