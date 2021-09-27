Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ts maçı canlı izle

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor - Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius
Yedekler: Erce, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Koita, Gervinho, Salih, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI
Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI
Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.