Abdullah Avcı, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. "Yenilmemek, rekoru egale etmek güzel" sözleriyle konuşmasına başlayan Trabzon'un hocası, "Tarihte yer almak da önemli. Umarım daha büyüklerini yaparız. Bugün (dün) hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. Veriler çok iyi gidiyor. Aldığımız puanlar da bizi mutlu ediyor" dedi. 58 yaşındaki teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bireysel oyuncuyla maç kazanabilirsin ama takım savunmasıyla şampiyona olursun. Oyunun iki yönünü de oynamaya çalışıyoruz. Oyunu daha önce koparabilirdik. Büyük takım direnci gösterdik. Futbolculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Zaman istemiyorum, sabır istiyorum. Daha iyi olacağız."
AVCI İLE KAYBETMİYOR
Fırtına'nın başına 10 Kasım 2020'de geçen Abdullah Avcı, ev sahiplerinin kabusu oldu! Tecrübeli hoca, deplasmanlarda yenilgi yüzü görmedi, 19 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.