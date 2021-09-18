Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da gözler Sihirbaz'da! Nwakaeme rekor peşinde

Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, gözler yine bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atan Nwakaeme'de olacak. 2018-19 sezonu başında transfer edilen 32 yaşındaki sol kanat, 4 yıldır bordomavili formayı giyerken, 117 resmi karşılaşmada 37 kez sahne aldı. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa filelerini 6 kez sarstı ve Türkiye kariyerinin en fazla golünü İstanbul ekibine attı. Nwakaeme bugün de takımın en büyük kozu.



PEREKLİ'NİN İZİNDE

Süper Lig'in ilk 4 haftasında Trabzonspor ile çıktığı 4 maçta da gol atarak gol sayısını 4'e çıkaran Nwakaeme, bordo mavili takımın efsane ismi Necmi Perekli'nin rekorunu 42 yıl sonra yakalamayı başaran ilk futbolcu oldu. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bugün iki ya da üzeri gol atarsa Perekli'nin bir rekorunu daha kıracak. Perekli, 5. haftada Beşiktaş derbisinde iki kez sahne almıştı.