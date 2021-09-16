Son dakika Trabzonspor haberleri | Gervinho formaya yakın!

Trabzonspor'da Galatasaray maçında sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ü görevlendiren ﻿﻿﻿﻿﻿﻿teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncunun etkisiz performansı sonrası Yusuf Sarı'yı 39. dakikada oyuna almıştı. Kasımpaşa mücadelesinde ise sağ önde farklı bir isim oynayabilir.

Gervinho ile Djaniny iyileşirken, Gervinho'nun forma rekabetinde bir adım önde olduğu öğrenildi. Gervinho, takımla çalışmalara başlarken, form durumu gayet iyi.

Yusuf Sarı ise derbide oyunda kaldığı süre boyunca etkili olmuş, bir pozisyonda savunmaya gelip, topu çizgiden çıkarmıştı. Sol önde Nwakaeme, ileri uçta Cornelius'u görevlendirecek olan Fırtına'nın hocası, sağ tarafta Gervinho ile maça başlayabilir.