Son dakika spor haberi: İtalyan basınından Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'e büyük övgü!

Trabzonspor'un sezon başında renklerine bağladığı Marek Hamsik, gelir gelmez takımına uyum sağladı. Sergilediği performansla göz dolduran Slovak oyuncu, İtalyan basınından da övgüler aldı.

Areanapoli'de yer alan haberde, "Hamsik, ne rakamlar! Napoli'nin eski oyuncusu, Trabzonspor'da şimdiden idol oldu" başlığını atarken oyuncunun 34 yaşında olmasına rağmen son 38 günde 3'ü milli takım olmak üzere 11 maça çıkıp hepsinde de yaklaşık 90 dakika forma giydiği vurgulandı.

Yine İtalyan basınından Footballnews24'te yer alan haber, "Trabzonspor'un çılgın Slovak'ı" başlığı ile duyuruldu. Oyuncunun 34 yaşında olmasına rağmen tüm kalitesini gösterdiği ve Türk taraftarların gönlünde taht kurduğu ifade edildi.