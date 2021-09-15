Cornelius geçen yılı solladı

Busezon büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda beklentilere karşılık vermeye başladı. İtalyan ekibi Parma'dan 4 taksit halinde 5 milyon euro bonservis bedeliyle alınan ve sözleşmesine 20 milyon euro'ya yurt dışı için geçerli olan serbest kalma bedeli yazılan 28 yaşındaki forvet, çıktığı 5 maçta 2 gol attı. Ligdeki ilk golünü Galatasaray'a atan Danimarkalı yıldız, UEFA konferans Ligi'nde de Roma ağlarını sarsmıştı. İki golünü de Şenol Güneş Stadı'nda atan 1.93 boyundaki futbolcu geçen sezondan daha fazla fileleri sarstı. Corneilus, 2020-21 sezonunda formasını giydiği Parma ile Serie A'da çıktığı 29 maçta 1 gol atıp, 5 asist yapmıştı.