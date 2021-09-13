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Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 5. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşma öncesi çalışmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:34
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 18 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından core ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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